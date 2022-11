Unge piger på rov

Næstved Storcenter fik mandag besøg af nogle sulte piger med interesse for skønhed

En tur i det lokale storcenter forløb nok ikke, som en 15-årig pige og hendes to 14-årige veninder havde planlagt.

Eftermiddagen på egen hånd sluttede nemlig med en sigtelse for butikstyveri og nogle 'røde ører'.

Af døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fremgår det, at man kl. 18.08 måtte sende en patrulje til Næstved Storcenter, hvor man tilbageholdt to mindreårige piger og en pige på 15 år.

En medarbejder i centret 'lugtede' sig frem til toilettet, hvor de tre var i færd med at nyde den medbragte mad i form af både sushi og chokolade - et sofistikeret valg af madvarer, som lommepengene åbenbart ikke rakte til.

De 'unge damer' havde også fundet både falske negle og øjenvipper, som de fandt interesse for, men ikke råd til.

Den 15-årige blev sigtet for butikstyveri, hvilket de 14-årige slipper for, da de er under den kriminelle lavalder.

Pigerne havde alle deres forældre med til afhøringen, og de sociale myndigheder er udover politiet gjort bekendt med pigernes fejltrin, der forhåbentlig ikke bliver en vane.