Unge snyder med ID: Risikerer plet på straffeattesten

Syd- og Sønderjyllands Politi har på det seneste haft flere oplevelser med unge under 18, der snyder med ID for at kunne gå i byen. Lad være med det, lyder rådet

Det virker måske ufarligt at ændre sit fødselsår i et dokument for at komme ind på byens værtshuse - og måske endnu mere uskyldigt at låne et kørekort af en ven eller veninde. Men det er kriminelt, og det har flere unge i den sydlige del af Jylland måttet sande på det seneste.

Trangen til at snøre danseskoene og komme ud og svinge hofterne efter pandemien har ikke kun ramt de myndige.

Det mærker Syd- og Sønderjyllands Politi, som på kort tid har set flere tilfælde, hvor unge har fiflet med deres legitimation eller på anden vis snydt for at komme ind på beværtninger. Og det kan have alvorlige konsekvenser.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Dokumentfalsk

18. september blev en 17-årig dreng opdaget i at have forfalsket sit pas for at kunne komme ind på et værtshus i Haderslev. En ansat fattede mistanke og kontaktede derfor politiet, som sigtede den 17-årige for dokumentfalsk.

Syd- og Sønderjyllands politi fortæller, at der ud over dén episode yderligere har været en i Haderslev, ligesom der også har været en sag fra Sønderborg og en fra Varde.

Ifølge politikredsen har der dels været tale om sager, hvor unge under 18 har fiflet med legitimationen, og dels har der været unge over 18, der har forsøgt at snyde sig ind, hvis de eksempelvis har haft karantæne fra stedet.

Giver langvarige tømmermænd

Ved at bruge andres legitimation eller ved at ændre et fire-tal til et to-tal i din dåbsattest overtræder du straffeloven, og det kan have alvorlige konsekvenser.

Dennis Holst, der er politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi, udtaler i pressemeddelelsen:

- Det er åbenbart for fristende for nogle af de helt unge at komme ud i nattelivet med andre unge over 18 år, og nok ikke mindst nu, hvor samfundet åbner op igen efter lang tid med COVID-19.

- Men det giver langvarige tømmermænd at snyde med legitimationen. En ting er bøden, en anden ting er, at får man en plet på straffeattesten, kan det for eksempel blive sværere at få drømmejobbet.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at forældre tager en dialog med deres unge mennesker om de konsekvenser, det kan have at begå dokument- og personelfalsk.

Læs mere om strafferammen i faktaboksen herunder.