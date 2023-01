Unge vikarer smuglede piller og hash ind til unge indsatte på den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland. Vikarerne indtog også selv pillerne under nattefester med de unge i juli 2022.

Det skriver Politiken, der har fået indsigt i dokumenter og tilsynsrapporter.

Ifølge dokumenterne var de indsatte unge på den sikrede institution alene med vikarer fra bureauet Vikar Specialisten om natten i 14 dage i sommerferien.

Vikarerne hjalp også de indsatte med at betale af på deres gæld til personer uden for Bakkegården. Det skete ved, at de lånte vikarernes mobiltelefoner, selv om unge varetægtsfængslede slet ikke må have adgang til en mobil.

De pågældende vikarer var fra et vikarbureau. Sagen har ført til, at seks vikarer på Bakkegården er blevet bortvist, mens sagen efterforskes af politiet.

Indsmuglingerne og stofindtaget med de unge er ifølge Politiken sket på Bakkegårdens afdeling Elmehuset Øst. Her sidder unge i alderen 15 til 17 år typisk varetægtsfængslet for alvorlig kriminalitet.

Der har ifølge Politiken været tilkoblet unge vikarer på 19 til 22 år, som vurderes ikke at have kompetencer til kompleksiteten i målgruppen.

- Politiet oplyste, at de unge mandlige vikarer til forveksling lignede og talte som de unge på den sikrede afdeling, lyder det ifølge et notat, som Politiken har.

Direktør og medejer af Vikar Specialisten, Claus Stechnik, kalder over for Politiken sagen for en 'møgsag'.

Ifølge ham gjorde firmaet brug af en underleverandør i det konkrete tilfælde. Det er dog Vikar Specialisten, der har indgået kontrakten med Bakkegården.

Bureauet overvejer, om de vil droppe samarbejdet med underleverandøren, men har ikke gjort det endnu, lyder det.

Bakkegården har efter et udbud fravalgt Vikar Specialisten og fra 1. februar indgået en treårig kontrakt med bureauet Altid Vikar.