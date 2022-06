Danske Mike er gruppeleder for en kampgruppe, der afløser nedslidte ukrainske enheder på nogle af de heftigste frontafsnit i krigen

Et langtrukkent hyl fra en artillerigranat på vej over himlen bliver efterfulgt af et dumpt drøn fra detonationen. Lugten af brændende bygninger, biler, diesel og krudtslam indhyller landsbyen Berostove i det østlige Ukraine.

Flere bygninger brænder allerede i byen, der ligger på højre flanke af den 'knibtang', som russerne i slutningen af maj forsøger at lukke omkring dele af Donbas-regionen for at omslutte store ukrainske militærstyrker.