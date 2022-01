Uopklaret: Mysteriet om Dorthea

10 dage efter Dortheas ægtefælle, som var sømand, var taget på langfart, bliver en kvindelig beboer i Willemoesgade på Østerbro i København urolig for sin gode veninde, Dorthea.

De to bor dør om dør, men alligevel har hun intet hørt eller set til Dorthea, og det er aldrig sket før. Hun undrer sig også over, at vinduerne i Dortheas lejlighed mod gården har stået åbne i over en uge.

Kvinden, fru Pedersen, går ind til viceværten, der modstridende lader sig overtale til at kontakte en låsesmed. Da de får låsen op og kommer ind i lejligheden, ligger Dorthea kvalt på stuegulvet.

Dortheas nederdel er trukket op om livet, hendes hofteholdere er blottet og ved siden af ligger hendes pung tømt for de ca. 300 kroner som den indeholdt.

Det er tydeligt, at kvinden har ligget død i flere dage.

Kort efter drabet sker der flere mystiske ting omkring Willemoesgade, og en af hovedpersonerne forsvinder for altid.

Hør hele historien om mysteriet i Willemoesgade, der udspillede sig i april 1949 i Ekstra Bladets podcast: