Ups - fandt kokain i telefoncover

En ung 25-årig mand fra Nordfalster må i den grad have været ærgerlig over at have tabt sin mobiltelefon.

Lørdag fik politiet i Nørre Alslev indleveret en mobil som hittegods, men da de undersøgte den for at finde telefonens ejermand, fandt de mere end forventet.

Skjult under telefonens cover lå nemlig en lille pose med 0,3 gram kokain.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten mandag.

Da ejeren efterfølgende dukkede op på politistationen i Nykøbing, fik han udleveret sin mobil - sammen med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.