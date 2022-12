Krimi ... 23. dec. 2022 kl. 07:06 Gem artikel Gemt artikel

Urin, kokain og voldtægter: - Hun ville behandles som en møgbeskidt luder

En 38-årig forretningsmand er tiltalt for at have voldtaget en 34-årig kvinde. Under retssagen tegner der sig et billede af en kontroversiel livsstil med seksuelle preferencer, der danner rammen om mødet mellem sagens to hovedpersoner