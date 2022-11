Urin, kokain og voldtægter: - Hun ville gerne ydmyges

En 38-årig forretningsmand, der tidligere er dømt for voldtægt, er igen tiltalt for at have voldtaget en 34-årig kvinde på et luksushotel i København i maj. Ifølge mandens forklaring, var der indgået en klar aftale mellem de to om at dyrke sex uden grænser

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Inden jeg filmer, siger hun, at hun godt vil voldtages. Det ved jeg jo godt, at det ikke betyder, hun vil voldtages rigtigt, men det er en del af den fantasi, der udspiller sig, sagde den 38-årige mand, da han torsdag afgav sin forklaring i retten.

Den slanke og høje forretningsmand var veltalende og fornemt iklædt hvid skjorte og blåternet blazer. På den måde stod han i stærk kontrast til det ekstreme, seksuelle forløb, som han beskrev var foregået helt frivilligt mellem ham og den 34-årige kvinde i nattetimerne den 14. maj.

Men ifølge kvinden og anklagemyndigheden skulle manden have begået grov voldtægt af flere omgange, mens han blandt andet skulle have udøvet vold og tvunget kvinden til at sniffe kokain og sluge hans urin.

I løbet af retssagen kom det da også frem, at manden to gange tidligere er sigtet for voldtægt og dømt i retten for det ene tilfælde.

Alligevel nægter manden, at der skulle være sket en reel voldtægt. Han erkendte, at de havde sniffet kokain, og at han havde dyrket hård og kommanderende sex, der også inkluderede urin, med kvinden. Men han bestred anklagemyndighedens anklage om, at det skulle være sket under tvang.

Tiltalte forklarede, at de to havde fået kontakt til hinanden via scor.dk, hvor de matchede på deres fælles interesse for at dyrke sadomasochistisk BDSM-sex, som også var grundlaget for deres møde.

- Jeg falder for (red. forurettedes) match-ord (red. angivede præferencer) og den måde, hun ser ud på. Jeg skriver til hende, og så begynder vi at skrive sammen om fælles interesser. Jeg skriver, jeg godt kan lide det vådt og råt. Hun skriver, at hun godt kan lide at blive behandlet som en møgbeskidt luder, forklarede han.

'Gør som jeg siger, so' skulle den 38-årige forretningsmand have beordret kvinden, mens han tvang hende til at sniffe kokain gennem en sammenrullet pengeseddel. Han havde presset hendes hovedet mod bordet og lukket hendes ene næsebor til. Foto: Martin Lehmann

'Samtykke til ikke at skulle have samtykke'

Det var i retten ganske ubestridt, at de to delte fælles fantasier, da anklagemyndigheden læste op fra deres chatudveksling. Han ville dominere, og hun ville gerne blive domineret.

- Jeg kan godt lide at tale beskidt og være i kontrol over situationen og over de seksuelle lege. Så kan jeg godt lide at udtrykke mig besidderisk. At give udtryk for, at min partner er min. Hun ville gerne ydmyges, sagde han.

Endvidere skulle den 34-årige kvinde have fortalt tiltalte, at han i kraft af sin alder lignede den mand, der engang misbrugte hende - hvilket fodrede hendes fantasi om 'voldtægtsleg'.

Derfor forklarede han også retten i høflige vendinger, at en sådan fantasi i sin essens bunder i, at et nej faktisk ikke betyder nej, men er en del af rollespillet mellem parterne.

- Det kaldes Consensual non-consent og betyder ligesom samtykke til ikke at skulle have samtykke, forklarede han, men understregede, at det dog ikke betyder, man ikke ville kunne sige tydeligt fra i situationen.

Grænseløs og ydmygende sex

I løbet af den tid, fra de to mødtes på Cafe Victor i København omkring 22:15 til de seksuelle eskapader for alvor gik i gang hjemme på mandens hotelværelse, havde de ifølge manden både drukket rigeligt med sprut, sniffet kokain, taget MDMA (ecstacy) og røget hash.

Den 38-årige forretningsmand forklarede, at de på hotelværelset havde aftalt at have 'grænseløs sex', og at hun derfor fjernede sine piercinger i ansigtet, inden de gik i gang, da det naturligt indebar eksempelvis lussinger i ansigtet.

På kvindens Scor-profil havde hun dog tydeligt angivet, at hun hverken var til vold, anal- eller urinsex. Da anklager Emil Lykke Gregersen spurgte tiltalte, hvorfor han alligevel i sin rolle som dominant valgte at gennemføre netop den type sex, lød svaret:

- Vi har jo lige aftalt, at der ikke skulle være nogle grænser. Men vi har siddet og talt sammen i to timer inden, hvor hun fortalte nogle dybe ting om sig selv. Jeg kan ikke se, hvorfor hun ikke skulle turde at sige fra over for mig.

Retsagen fortsætter næste uge, hvor forurettede afgiver sin forklaring for lukkede døre.