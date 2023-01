Urne stjålet: Nu er asken fundet

En grønlandsk familie var onsdag desperate, da de fik stjålet moderens urne under et bilindbrud natten til onsdag. Nu er asken fundet - men urnen er fortsat væk

Sikkerninnguaq Heilmann og hendes familie skrev onsdag et desperat opslag på Facebook, efter deres mors urne var blevet stjålet under et bilindbrud på Frederiksberg natten til onsdag.

Nu skriver hun på Facebook, at asken er fundet.

Til Se og Hør fortæller Sikkerninnguaq Heilmann, at en person havde sendt hende et billede af moderens aske, der lå på fortovet et sted på Frederiksberg.

Men urnen var væk.

Til mediet fortæller Københavns Politi, at tyven har stjålet urnen, men har hældt indholdet ud på fortovet.

Det betyder, at familien torsdag kunne sætte sig i flyet med retning mod Grønland, hvor moderens aske skal spredes. Men med asken i en pose frem for i en urne.

– Vi var nødt til at skrabe den op fra jorden, siger Sikkerninnguaq Heilmann til Se og Hør.