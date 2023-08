Uroligheder bryder ud ved eritreisk festival i Stockholm

Der er torsdag uroligheder ved en eritreisk festival i Stockholm.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Voldsomme slagsmål er opstået mellem regime-tro personer ved festivalen og moddemonstranter, som er dukket op i stort antal.

Det svenske medie Expressen skriver, at personer ved området har revet et telt ned og bruger teltpæle som våben mod politiet.

Der skal også være blevet kastet med sten.

Billeder derfra viser telte, som står i flammer og løbende betjente.

Foto: Ali Lorestani/Ritzau Scanpix

Situationen beskrives ifølge Aftonbladet som kaotisk, og flere personer er ifølge oplysninger til mediet kommet til skade.

Der er dog ikke officielle oplysninger om tilskadekomne. Politiet melder således til TT, at hverken betjente eller andre i området er kommet til skade.

Motorvejen E18 er blevet lukket i begge retninger. Det skyldes, at der er mennesker på vejbanen. Festivalen finder sted i naturområdet Järvafältet.

- Det, som jeg kan tale om, er, at politiet er der for at stoppe kriminelle handlinger, siger Towe Hägg, pressetalsperson hos politiet, til TT.

- Det handler om, at personer har valgt ikke at følge de anvisninger, som politiet har givet dem.

Foto: Ali Lorestani/Ritzau Scanpix

Ifølge TT skal i alt 1000 moddemonstranter være på plads i området.

Mindst ni store politikøretøjer er til stede ifølge Expressen.

Også redningstjenester og ambulancer er på stedet, men Helen Wickberg, teamleder for SOS Alarm, kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om.

- Der er vældig mange, som har ringet til os, siger hun til TT.

Festivalen, som det drejer sig om, hedder Festival Eritrea Scandinavia, og har ifølge lokalmediet Nyhetsbyrån Järva været arrangeret siden 1990'erne. Den har tidligere fået kritik for at være loyal over for styret i Eritrea.

Foto: Ali Lorestani/Ritzau Scanpix