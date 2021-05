USA: 14-årig pige død i masseskyderi

Politiet i den amerikanske delstat South Carolina efterforsker lige nu et masseskyderi, der angiveligt brød ud i forbindelse med en slåskamp til en ulovlig koncert. Episoden skete natten til søndag lokal tid.

Det skriver den amerikanske nyhedskanal Live5News.

Betjente fra det lokale politi fortæller, at de reagerede på et alarmopkald om et skyderi og kørte ud til stedet. Men da de ankom, kunne de konstatere, at der var 14 personer, der var ramt af skud - herunder en 14-årig pige, der i sidste ende døde af sine kvæstelser.

- Samtlige ofre blev hurtigt kørt til forskellige lokale hospitaler til behandling, fortæller den lokale politichef Scott Deckard til nyhedskanalen og tilføjer:

- Det, vi ved, er, at en slåskamp brød ud nær scenen til koncerten. Politiet vidste ikke, at der blev afholdt koncert på stedet, fortæller han.

Ifølge Live5News er der endnu ingen mistænkte i sagen.