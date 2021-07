USA: Betjent anholdt for at true mistænkt på livet

En politibetjent i den amerikanske delstat Colorado er blevet anholdt efter at have truet en tilbageholdt mand med at dræbe ham.

Det skriver BBC.

- Hvis du bevæger dig, så skyder jeg dig, siger betjenten ifølge en optagelse fra sit kropskamera, som politiet i byen Aurora har frigivet.

Optagelserne blev tirsdag vist for pressen.

Her ses betjenten også slå den mistænkte person med sin pistol, og flere gange kan han høres sige 'hold op med kæmpe imod', da den anholdte liggende på jorden fortæller betjenten, at 'jeg kan ikke en gang trække vejret' og 'du slår mig ihjel'.

Manden, som blev anholdt på mistanke om at opholde sig et sted, hvor der er adgang forbudt, blev efter hændelsen bragt til behandling på et hospital. Han er ikke kommet alvorligt til skade, men fik syet et sår i ansigtet fra slag fra betjentens pistol sammen.

Politiet i Aurora efterforsker sagen, og betjenten risikerer at blive tiltalt for flere forhold. Deriblandt at have angrebet en person og fremsat trusler med et dødeligt våben.

Byens politichef, Vanessa Wilson, fordømte betjentens adfærd på et pressemøde tirsdag.

- Det er en meget foragtelig og foruroligende handling. Vi væmmes, og vi er vrede. Dette her er ikke politiarbejde, sagde hun.

Yderligere en betjent er anholdt, fordi han ikke greb ind over for sin kollega under tilbageholdelsen.

Som del af en ny lov om ansvarlighed er politibetjente i Colorado forpligtet til at gribe ind, når de er vidne til hændelser, hvor kolleger begår forseelser eller anvender overdreven magt.

En lov, der blev vedtaget sidste år, forbyder samtidig betjente at bruge dødbringende magt mod mistænkte, medmindre de er i overhængende fare fra et våben.

Siden den sorte George Floyd døde under en anholdelse i maj 2020 i Minneapolis, har der i USA været fokus på politibrutalitet over for især sorte og andre minoritetsgrupper.

Betjenten, der stod for den brutale anholdelse af Floyd, er siden kendt skyldig i drab og idømt en fængselsstraf. Under anholdelsen sagde Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret, men betjenten ignorerede det og fortsatte med at presse et knæ mod Floyds hals.

Hændelsen, der blev optaget på video af en forbipasserende, udløste store demonstrationer i USA med krav om reformer af politiet.