USA: Betjent lod indsatte voldtage kvinder

En skandalesag har ramt politikredsen Clark County i den amerikanske delstat Indiana.

Mere end tyve tidligere kvindelige indsatte har har anlagt et civilt søgsmål mod politikredsen.

I søgsmålet forklarer kvinderne, at de 23. oktober sidste år blev udsat for overgreb, vold og trusler af de mandlige indsatte, efter de mandlige indsatte havde bestukket en betjent med 1000 dollars for at komme over i kvindernes celle.

Betjenten David Lowe er anklaget for at have solgt nøglen til de indsatte. Han er efterfølgende blevet fyret og anholdt. Han risikerer op til 9,5 års fængsel.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt New York Post og New York Times.

'Rædselsnat'

Ifølge kvindernes søgsmål, havde de mandlige indsatte maskerede sig, inden de gik ind i kvindernes celle og gik amok.

I to timer hærgede de mandlige indsatte kvindernes celle, i hvad kvinderne beskriver som en 'rædselsnat'.

Annonce:

De to indsatte råbte trusler, var voldelige, intimiderende og truede kvinderne med at udsætte dem for seksuelle overgreb, hvis de skreg eller forsøgte at tilkalde betjentene.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Her ses fængslet, hvor overfaldene fandt sted. Foto: Clark County

To af de kvindelige indsatte påstår, at de blev voldtaget under vanvidsnatten.

Ingen betjente kom dem til undsætning - tværtimod da der endelig dukkede en betjent op, blev kvinderne afstraffede ved, at lyset herefter blev tændt og ikke slukket før tre dage senere. Det fremgår af søgsmålet.

De omtrent tyve kvinder har nu lagt sag an mod Clark County i to forskellige civile søgsmål.

Populær sherif

Clark County er ikke en hvilken som helst politikreds. I 2016 var Clark County fængsel en del af realityprogrammet '60 days in' (60 dage inde red.), hvor frivillige går undercover som fanger i 60 dage.

Programmet afslørede flere betjente i en overdrevet brug af magt og kastede flere fyringer af sig.

Alligevel er sheriffen Jamey Noel en populær skikkelse.

Annonce:

Her til morgen dansk tid udsendte hans advokat denne meddelelse igennem Jamey Noels facebook-side, hvor han har titusind følgere. Ifølge Sheriffen, blev man opmærksom på situationen dagen efter, da en af kvindernes advokat kontaktede politikredsen.

'Da vi modtog den rapport, begyndte en efterforskning med det samme,' skriver sheriffens advokat, der ikke forholder sig til anklagen om, at kvinderne efterfølgende blev afstraffet af betjentene.