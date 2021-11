Krimi ... 6. nov. 2021 kl. 18:02

USA i chok: Syv eks-soldater udslettet på et øjeblik

Purung chauffør er tiltalt for at have slået et ægtepar, yderligere fire mænd og en kvinde - alle medlemmer af veterangruppen Jarhead MC - ihjel med sin anhænger-truck