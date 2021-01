USA: Sidste føderale henrettelse gennemført

Den dømte, tredobbelte kvindemorder Dustin Higgs er fredag blevet henrettet af den føderale amerikanske stat.

Han er dermed den sidste, der bliver henrettet af den føderale amerikanske stat, eftersom USA's kommende præsident Joe Biden vil afskaffe den føderale dødsstraf, der blev genindført af Donald Trump.

48-årige Dustin Higgs blev henrettet med en dødelig sprøjte, og han var den tredje i denne uge, der blev henrettet på den måde af den amerikanske stat.

Lisa Montgomery var en af dem, der blev henrettet i denne uge.

Higgs er dømt for at have dræbt tre unge kvinder 1996. Han sidste ord var ifølge AP:

- Jeg vil gerne sige, at jeg er en uskyldig mand. Jeg bestilte ikke de mord, sagde han, inden hans hjerte stoppede med at slå.

Trump-administrationen genoptog de føderale dødsstraffe, og Higgs blev den 13., der blev henrettet siden genindførelsen.

Ikke i mere end 120 år har en præsident været i embedet under så mange føderale henrettelser som Donald Trump.

