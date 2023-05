Et skænderi om abort fik en mand til at skyde og dræbe sin 26-årige kæreste.

Gerningsmanden, der er identificeret som 22-årige Harold Thompson, var utilfreds over, at hans kæreste, Gabriella Gonzalez, kort forinden havde fået foretaget en abort af parrets ufødte barn.

Han blev anholdt og fængslet onsdag.

Det skriver AP.

Harold Thompson skød Gabriella Gonzalez i hovedet og efterfølgende flere gange i kroppen, inden han flygtede fra gerningsstedet.

Det viser overvågningsbilleder fra en parkeringsplads i Texas, hvor mordet fandt sted. Videoen viser også, at Thompson tog kvælertag på Gonzalez inden drabet.

Drabet skete, dagen efter at Gabriella Gonzalez havde fået foretaget aborten i staten Colorado.

Afskaffede abort

Ifølge nyhedsbureaet AP er næsten alle aborter blevet stoppet i delstaten Texas, siden afgørelsen, der er kendt under navnet 'Roe v. Wade' fra 1973, blev omstødt af den amerikanske højesteret i 2022.

Det betyder, at der i dag ikke er nogen forfatningsmæssig ret til abort i USA, som tidligere var sikret under Roe v. Wade-afgørelsen.

Det betyder, at delstaterne nu selv kan afgøre, om de vil forbyde abort, hvilket blandt andet fik Texas til at benytte sig af muligheden for at forbyde abort.