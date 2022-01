USA: Tre mænd idømt livstid for mord på sort jogger

De tre mænd er dømt for et opsigtsvækkende mord på den 25-årige Ahmaud Arbery

Ahmaud Arbery gik ud for at løbe en tur 20. februar 2020 i delstaten Georgia, men han endte med at blive skudt og dræbt af tre mænd. Drabet udløste dengang store protester, og flere så den forfærdelige hændelse som et tydeligt eksempel på racediskrimination.

Nu er gerningsmændene Travis McMichael, Travis' far, Gregory McMichael, og William Bryan idømt livstid. For far og søn McMichaels er det uden mulighed for prøveløsladelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Travis McMichael under dagens retssag. Det var den yngste McMichael, der affyrede våbnet, der dræbte Ahmaud Arbery. Han har under hele retssagen nægtet, at drabet skulle være racistisk motiveret. Foto: Ritzau Scanpix

Jagtede Arbery i pickups

Arbery løb en tur om eftermiddagen i Brunswick, Georgia. Her blev han set af Travis McMichael og faderen Gregory McMichael, der ringede efter politiet, da de troede Arbery var en indbrudstyv. En forklaring, der har været en essentiel del af deres forsvar.

Politiet havde ingen meldinger om indbrud og rykkede derfor ikke ud. Far og søn tog derefter en pistol og en shotgun og jagtede Arbery i deres pickup. Senere tog naboen William Bryan del i jagten.

Til sidst fik McMichaels' blokeret vejen for Arbery, der var ubevæbnet og til fods.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ahmaud Arbery's far under dagens strafudmåling. Familien havde før sagen argumenteret for den hårdest mulige straf til de tre gerningsmænd. Foto: Ritzau Scanpix

Optaget på video

Ahmaud Arbery's sidste stund blev optaget af William Bryan. Her ser man, hvordan Ahmaud Arbery forsøger at løbe fra mændene. Han ender i slagsmål med McMichaels, der bærer på en shotgun. Under slagsmålet skyder McMichaels tre gange. Arbery løber derfra, men når kun få meter væk, før han falder om.

- Denne dom bringer dig ikke tilbage, men det hjælper med at få en afslutning på det her meget svære kapitel i mit liv, sagde Ahmaud Arberys mor, Wanda Cooper Jones, under dagens retssag ifølge BBC.

Mordet på Ahmad Arbery skete få måneder før drabet på George Floyd og var ifølge flere amerikanere endnu et eksempel på den racediskrimination, som afro-amerikanere lever under i USA.