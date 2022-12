Usædvanlig fængselsdom: Vanvittig biljagt blev filmet af 15-årig

To unge mennesker er blevet idømt fængselsstraffe på baggrund af forskellige forseelser i forbindelse med en actionfyldt biljagt i foråret

En ung dreng og pige er begge blevet idømt en fængselsdom på baggrund af forskellige forseelser i trafikken.

Især pigens dom er iøjnefaldende, da hun er dømt for 'medvirken i en færdselssag', fordi hun filmede og opildnede føreren i en voldsom biljjagt.

Det skriver Sn.dk.

Det hele startede om natten 8. marts i Hvidovre.

Her kom politiet nemlig hurtigt på sporet af en dreng, som på daværende tidspunkt var 16, og en pige, som på daværende tidspunkt var 15, som havde stjålet en bil.

Men de unge ville ikke give op uden kamp, lod det til, og derfor udviklede det sig til et regulært actiondrama, i form af en biljagt.

I løbet af biljagten kørte de to unge mennesker i høj fart på en lang strækning af Holbækmotorvejen, samt en række mindre byer omkring Roskilde. Flere gange nåede farten 100 procent op over fartgrænsen.

Derudover kørte de også i nødsporet, mod færdselsretningen, overfor rødt lys samt slalomkørsel mellem de andre bilister.

35 minutter varede jagten, inden den 16-årige dreng mistede herredømmet over bilen og endte med at påkøre en anden bilist i Ishøj.

'Kør, kør, kør'

Det hele blev filmet af den 15-årige pige fra passagersædet, hvor man kan høre, at pigen opildner situationen ved blandt andet at råbe 'kør, kør, kør'.

Drengen blev idømt et års fængsel og blev frakendt førerretten i otte år. Pigen blev idømt et halvt års fængsel for 'medvirken i en færdselssag', hvilket er uhyre sjældent.

Anklageren i sagen udtaler dog til Sn.dk, at det handler om sagens karakter.

– Den her sag er meget usædvanlig, dels på grund af kørselsforløbets grovhed og længde, dels fordi retten dømmer en passager, der ikke har ført bilen, for medvirken til særlig hensynsløs kørsel og fareforvoldelse, siger anklager Natali Nasr.

Drengen accepterede dommen, men pigen har udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke.

