Usædvanligt fund i varevogn: Kvinde anholdt

Det var et chokerende fund, myndighederne ved den tysk-polske grænse i Sachsen gjorde sig, da de mandag formiddag bragte en hvid varevogn til standsning.

Det skriver det tyske medie Bild.

Bag rattet sad en 41-årig ukrainsk kvinde, som med det samme holdt ind til siden. Politibetjentene på stedet krævede, at dørene til varevognen, der havde polske nummerplader, blev åbnet.

Anholdt

I det aflåste varerum stod 26 syrere stuvet tæt sammen. Det fik betjentene til at tilkalde forbundspolitiet, som rykkede ud til grænseovergangen og anholdt den 41-årige kvinde.

De 26 syrere blev bragt til Dresden for at blive registreret.

Opdagelsen blev gjort ved grænsen i byen Görlitz i Sachsen, og her blev der også i weekenden fundet utallige migranter. Alene i grænseområdet nær Ludwigsdorf - et område i Görlitz - blev der i weekenden opdaget 90 migranter på bare et døgn.