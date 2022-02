USA's største dødsgang drejer nøglen om

Hårdkogte kriminelle skal have nye adresser.

Det berygtede amerikanske fængsel San Quentin i delstaten Californien flytter nemlig godt og vel 673 dødsdømte indsatte til samme afdelinger, hvor livstidsdømte indsatte sidder.

Det skriver flere medier, heriblandt Fox News.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har truffet beslutningen, og målet er at få den største amerikanske dødsgang til at lukke inden for de kommende to år.

- Vi starter processen med at lukke dødsgangene for at genbruge og omdanne de nuværende boligenheder til noget innovativt og forankret i rehabilitering, siger talskvinden for Californiens kriminalafdeling, Vicky Water.

Californien, der senest udførte en henrettelse tilbage i 2006, er en af de 28 stater i USA, der opretholder dødsgange i samarbejde med regeringen.

De mange indsatte skal nu ruske tremmer i syv andre fængsler, der har maksimale sikkerhedsfaciliteter og er omgivet af dødelige elektrificerede hegn.

Dødsgangen i San Quentin er også kendt for flere livekoncerter med den afdøde sanger Johnny Cash fra 1960'erne.