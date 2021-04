Uskyldig fængslet i 44 år: Får kun erstatning for 15 af dem

Amerikanske Ronnie Long vil kæmpe for, at han bliver kompenseret for flere af de år, han sad bag tremmer

I 44 år sad amerikaneren Ronne Long fængslet for en forbrydelse, han ikke har begået.

Og nu er han i gang med at bekæmpe en lov, der betyder, at han kun kan få 750.000 dollars i erstatning - svarende til omkring 4,6 millioner kroner - for de 44 år af sit liv, hvor han uretmæssigt sad bag tremmer.

Det skriver CNN.

Den afroamerikanske Ronnie Long blev i 1976 beskyldt for at have voldtaget en hvid kvinde, og en jury bestående udelukkende af hvide amerikanere fandt ham skyldig og han blev idømt livstid.

I alle årene fastholdt Ronnie Long sin uskyld, og i december 2020 blev han løsladt, fordi det ifølge retssystemet stod klart, at han var blevet uretmæssigt dømt.

'Mit liv er mere værd'

Fordi han blev uskyldig dømt, skal Ronnie Long modtage kompensation for de år, han sad i fængsel. Ifølge lovgivningen i North Carolina, hvor han blev dømt, skal han modtage 50.000 dollars for hvert år, han sad fængslet. Dog går grænsen ved 750.000 dollars, hvilket i dette tilfælde betyder, at han kun får kompensation for 15 af de 44 år, han var indespærret.

- Selv om vi er taknemmelige for, at Mr. Long modtog 750.000 dollars i kompensation, er beløbet helt utilstrækkeligt i forhold til at kompensere for, at hans frihed er blevet taget fra ham i mere end 44 år, siger Ronnie Longs advokat Jamie Lau til CNN.

Derfor vil Ronnie Long nu kæmpe imod begrænsningen og forsøge at få flere penge.

- Hvordan han man sige, at mit liv er 750.000 dollars værd? Der burde ikke være en økonomisk begrænsning på en persons liv, siger han.

Både Ronnie Long og hans advokat vil nu kæmpe for, at loven ændres, da han ikke er den eneste, der er blevet løsladt efter så mange års uretmæssig fængsling uden kompensation for alle årene.

Long sad bag tremmer, da begge hans forældre døde og i store dele af hans børns liv. Men nu hvor han er fri, har han købt sig en Cadillac og planlægger at købe et nyt hjem med konen.