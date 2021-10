Uskyldig mand ramt af knivstik

En forretningsdrivende forsøgte at stoppe et masseslagsmål, da han blev ramt af et knivstik i baglåret

Torsdag aften rykkede politiet ud til et større slagsmål på Hauges Plads i Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Sefyabad til Ekstra Bladet.

- Vi kan bekræfte, at der var et større slagsmål på adressen. Det viser sig, at en forretningsdrivende blev ramt af et overfladisk knivstik i baglåret, fortæller Milan Sefybad.

Politiet fortæller, at manden, der blev stukket med kniv, ikke var en del af slagsmålet, men forsøgte at lægge sig imellem de to grupperinger, da er person trak en kniv og snittede ham i baglåret.

- Han blev derefter kørt til Odense Universitetshospital, siger vagtchefen.

Politiet har haft fem personer inde og vende på politistationen.

Ordensmagten kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor slagsmålet opstod, da de fortsat i gang med at efterforske sagen.