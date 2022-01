Uskyldigt ægtepar hvirvlet ind i drama om 405 kilo hash

Et ældre ægtepar, der bor på en landejendom ved Nakskov, blev uskyldigt hvirvlet ind i et drama, da en bulgarsk lastvogn og en Mercedes varebil rullede ind på deres gårdsplads 23. februar sidste år.

Pludselig vrimlede det med politi, der anholdt to mænd i lastvognen, to i varebilen og to i en Seat, der var fulgt efter de to andre biler. I et skjult rum i sættevognen fandt politiet 405 kilo hash.

Politiet mener, at hashen skulle lastes om fra lastvognen til varebilen, og at ægteparrets gårdsplads blot var valgt til omlæsningen, fordi en af hashsmuglerne tilfældigt kendte til stedet. Han havde tilsyneladende tidligere udført arbejde på adressen.

Retten i Nykøbing Falster har nu idømt syv mænd tilsammen 22 års fængsel for hashsmuglingen. Fem fik hver tre års fængsel, mens to fik hver tre et halvt års fængsel. Chaufføren og passageren på lastvognen blev begge udvist af Danmark. De syv dømte tog betænkningstid.

’Falsk’ væg i sættevognen

Politiet fik et tip om hashtransporten og observatører skyggede lastvognen til Nakskov, efter at den var kørt over grænsen ved Padborg. Den kom oprindelig fra Nord-Makedonien og var kørt over Serbien til Spanien, hvor hashen formodes at være lastet.

Politiet slog til, netop da varebilen bakkede op til lastvognen, og dørene på bilerne stod åbne.

Hashen var skjult bag en ekstra væg i sættevognen, der var boltet fast. Lastvognen blev fulgt af en ’følgebil’, Seat-bilen, der kørte bag lastvognen, mens Mercedes varebilen kørte foran til Nakskov.

Under ransagninger på de anholdtes adresser fandt politiet blandt andet godt 12 kilo hash og cirka 700.000 kr. i forskellige valutaer, som menes at stamme fra hashhandel. Politiet fandt også en digitalvægt, en køkkenvægt, en kværn med hashrester og en pakke ’pølsemandsposer’.

Dommene

Indhaveren af de fleste af kontanterne, den 37-årige Nagid El Boumassaoudi, fik tre et halvt års fængsel og en advarsel om udvisning. Han var den ene af de to mænd i ’følgebilen’. Den anden mand i Seat-bilen var den 38-årige Farid Manssouri-Dahmani, der også fik tre års fængsel.

Mændene i lastvognen var den 66-årige Slobodan Gjeorgievski, som var chauffør, og den 32-årige Zvezdan Mitrovski, som var passager. De fik hver tre års fængsel og blev udvist.

Den 38-årige Moulay Rachid Amdersi og den 20-årige Rasmus Pedersen kørte i Mercedes varebilen fik hver tre års fængsel.

Den sidste dømte er den 43-årige Dan Nielsen. Han fik tre et halvt års fængsel og havde ifølge tiltalen en koordinerende og planlæggende rolle sammen med Nagid El Boumassaoudi.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Da en 44-årig overlægefrue bliver fundet død, står det ikke klart i starten, at hun blev dræbt. En obduktion afslører sandheden.