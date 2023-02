Uskyldigt fængslet i 225 dage: Nægtet erstatning

Selvom man har været fejlagtigt varetægtsfængslet, må man ofte kæmpe for at få erstatning efterfølgende. Britta Jensen var det i 225 dage og har ingen udsigt til erstatning

Selvom man har været fejlagtigt varetægtsfængslet, må man ofte kæmpe for at få erstatning efterfølgende - andre som Britta Jensen får den aldrig. Det er himmelråbende, mener flere advokater

Hun er uskyldig nok til at blive frifundet for alle anklager.

Det har hun rettens ord for. Men 42-årige Britta Jensen er ikke uskyldig nok til at få tilkendt erstatning for de otte måneder, hun fejlagtigt var frihedsberøvet af den danske stat.

I 225 dage sad Britta Jensen fængslet, før hun i 2018 blev pure frikendt i en omfattende sag om hashsmugling. Nu er hun efterladt i chok og mismod over, at hun ikke kan få en krone i godtgørelse for de mange dage, hun aldrig får tilbage med sin blot dengang niårige søn.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet Operation Snake, som var den sag, der førte til Britta Jensens varetægtsfængsling. Foto: Anders Brohus

Hårdt ramt

I dag har både Britta Jensen og hendes søn store personlige udfordringer som konsekvens af, at deres liv blev smadret fra den ene dag til den anden.

Det fortæller hun ved stuebordet i hjemmet i Børkop uden for Vejle, mens hendes mor sidder på stolen ved siden af som en nødvendig støtte:

- Min søn har angst, og jeg har fået ptsd. At systemet så bare kan gøre, som det passer dem, uden at man som borger kan gøre noget ved det, har jeg det svært ved. Jeg har rigtig svært ved mange ting, efter at jeg er kommet ud, og det samme har min søn, der lige er kommet på efterskole, fordi han kæmper med tilværelsen.

Efter Statsadvokatens indledende afvisning har både by- og landsretten nægtet at give Britta Jensen erstatning, selvom hendes advokat har krævet det hele vejen igennem retssystemet.

- Jeg føler så stor afmagt over det her system. Jeg kan godt forstå, at man smider et stort net til efterforskning, men er man kendt uskyldig, må de også betale for det.

- Det er jo ikke uden omkostninger. Vi har prøvet at banke i bordet, men sidste gang, jeg fik afslag, var jeg bare nødt til at acceptere, at det var det, og så måtte jeg forsøge at komme videre med mit liv og forsøge at rejse mig op igen, siger Britta Jensen, før stemmen knækker, og tårerne får frit løb.

Britta Jensen glæder sig dog over, at hun i dag har en stærk omgangskreds og et godt job som driftsleder i virksomheden BJ Computers, som har hjulpet hende ud på den anden side, understreger hun.

Ville bare ud til sønnen

Advokat Henrik Garlik har ført Britta Jensens erstatningssag. Han tror fuldt og fast på hendes uskyld og mener, at hun på ingen måde var klar over, at hendes daværende kæreste smuglede hash fra Spanien til Danmark i store palletanke gennem sit transportfirma, hvor hun også var ansat.

- Men hun har ikke anet en kæft om, hvad der foregik, fordi hun slet ikke er i den kriminelle verden. Fordi hun under grundlovsforhøret siger ja til, at hun måske godt kunne have haft en fornemmelse af, at der foregik noget mærkeligt, vurderer man så, at hun selv er skyld i sin varetægtsfængsling og derfor ikke kan få erstatning.

Selv forklarer Britta Jensen om det skæbnesvangre svar:

- Jeg havde aldrig været i en arrest før. Så sidder man pludselig anholdt i 24 timer, før man kommer i dommervagten helt isoleret, mens tankerne begynder at rulle, og man tænker jo, om der var nogen tegn, som man overså. Det kan man jo godt se i bagklogskabens lys, at der måske var, så jeg siger bare ja, fordi jeg vil samarbejde så meget som muligt, så jeg kan komme ud til min søn med det samme.

Henrik Garlik er rystet over, at man fra statens side aktivt bruger bestemmelsen om egen skyld til at nægte erstatninger i sådanne sager.

- Det er et kæmpe problem, understreger han over for Ekstra Bladet.

Forsvarsadvokat råber vagt i gevær: Det er en skandale, at personer, der har rettens ord for deres uskyld, bliver afvist, når de søger erstatning i sager om fejlagtig varetægtsfængsling Advokat Jan Schneider mener, at retssystemet svigter borgere ved at nægte dem erstatning, når de har været uskyldigt varetægtsfængslet.

Stort problem

Britta Jensen står nemlig langtfra alene. Ekstra Bladet har blandt andet tidligere afdækket Thair Darwishs sag. Efter hele 602 dages fejlagtig varetægtsfængsling blev Thair Darwish i første omgang også nægtet erstatning, fordi han var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Derfor burde han også have forventet at blive anholdt i sagen, lød det fra statsadvokaten i afvisningen af erstatningskravet.

At man kan være uskyldig for en forbrydelse, men samtidig blive nægtet erstatning, når man har siddet fængslet, er hovedrystende, mener Thair Darwishs advokat, Jan Schneider.

- Det er et stort problem, og jeg har ført rigtig mange sager ved domstolen om lige præcis det her problem, hvor statsadvokaten siger nej ud fra nogle betragtninger om egen skyld, som ikke holder, lyder det til Ekstra Bladet.