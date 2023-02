Uskyldigt frihedsberøvet af staten i 18 måneder: - Et stort problem

Forsvarsadvokat råber vagt i gevær: Det er en skandale, at personer, der har rettens ord for deres uskyld, bliver afvist, når de søger erstatning i sager om fejlagtig varetægtsfængsling

Forsvarsadvokat råber vagt i gevær: Det er en skandale, at personer, der har rettens ord for deres uskyld, bliver afvist, når de søger erstatning i sager om fejlagtig varetægtsfængsling

12. februar 2021 kunne Thair Darwish endelig lægge armene om sin kone og sine fire børn igen som en fri mand.

Efter at have siddet indespærret 23 timer i døgnet i en lille fængselscelle i 602 dage blev familiefaren pure frifundet i Vestre Landsret.

Så skulle man tro, at en erstatning for de mange måneder, den aarhusianske mand havde siddet uskyldigt varetægtsfængslet, var en selvfølgelighed.

Det skulle i stedet vise sig at blive endnu et sejt opgør med retssystemet, og Thair Darwishs historie er langtfra enestående, fortæller hans advokat.

Artiklen fortsætter under billedet ...

De mange dage bag tremmer har taget hårdt på Thair Darwish. Efter fængslet har han det bedst i ensomhed, fortæller han til Ekstra Bladet. Foto: Ernst van Norde

Skændes med konen

Selvom der er gået præcis to år, siden Thair Darwish sagde farvel til det lange ophold bag tremmer, er han stadig hårdt plaget af det traume, som hans anholdelse og efterfølgende fængsling har skabt.

Annonce:

- Jeg kommer ikke udenfor. Jeg tør ikke gå udenfor længere. Hvis der sker noget ude på vejen, og jeg er der, kan jeg jo bare blive dømt igen. Jeg er bange for at blive anholdt igen. Nu skændes jeg med mine kone hver dag, fordi hun vil have, at jeg skal gå ud og finde et arbejde, men det tør jeg ikke, for jeg blev anholdt, mens jeg arbejdede sidst, fortæller han til Ekstra Bladet fra hjemmet i Aarhus-forstaden Risskov.

Thair Darwish blev først dømt i byretten, men så senere frifundet ved landsretten i en sag om våbenbesiddelse, hvor han ifølge eget udsagn blot befandt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Erstatningen kom dog først lang tid senere.

Ekstra Bladet har tidligere sat fokus på de absurde ventetider, der hersker ved domstolene. Læs mere herunder ...

Foto: Ernst van Norde

Afslag på erstatning

Med landsrettens dom i hånden krævede forsvarsadvokat Jan Schneider nemlig at få udbetalt en erstatning til sin klient, men det afviste Statsadvokaten i Viborg prompte.

Dermed skulle man ud i en opslidende kamp med retssystemet. En kamp, som Jan Schneider i november 2022 vandt efter halvandet år, hvorefter Thair Darwish fik udbetalt godt en halv million kroner i erstatning.

Annonce:

- Det er et stort problem, og jeg har ført rigtig mange sager ved domstolen om lige præcis det her problem, hvor statsadvokaten siger nej ud fra nogle betragtninger om egen skyld, som ikke holder. Så vidt jeg kan huske, har jeg aldrig tabt en sag om erstatning efter forkert varetægtsfængsling, fortæller advokaten.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt

Velkendt problem

Derfor undrer det også advokaten, at staten, der i forvejen er presset af utrolig lange sagsbehandlingstider, vælger at afvise krav om erstatninger i disse type sager. Det er både spild af skatteborgernes penge og urimeligt over for den, der har siddet uskyldigt bag tremmer, pointerer han:

- Det er simpelthen ikke okay. Hvis man behandlede borgere på den her måde i hvilket som helst andet offentlige system, ville der lyde et ramaskrig. Men der er ikke stemmer i at tale om bedre vilkår og hurtigere proces for varetægtsfængslede. Derfor sker der bare ingenting, og det har enorme økonomiske og personlige konsekvenser.

Annonce:

Overfyldte fængsler

I en række artikler har Ekstra Bladet blandt andet beskrevet, hvordan Danmark har nordisk rekord i at varetægtsfængsle sine borgere. Samtidig er ventetiderne ved domstolene så lange, at mange sidder potentielt uskyldigt fængslet i måneder eller år.

- Det er jo et kæmpe problem. Når de kommer ud efter så lang tid varetægtsfængsling, har de ofte mistet deres bolig, de har ikke noget forsøgelsesgrundlag, og hvis de havde et job, har de helt sikkert også mistet det. De står helt på bar bund og har typisk et krav mod staten på mange hundredtusind kroner, som de så også skal kæmpe for at få.

Jan Schneider mener derfor, at man bør hæve kravene til opretholdelse af varetægtsfængslede, jo længere tid der går med efterforskningen.

Ekstra Bladet har tidligere talt med justitsminister Peter Hummelgaard, der afviser at kigge på at ændre reglerne for varetægtsfængslinger i Danmark.