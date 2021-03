Utilfreds med vanrøgtsdom: Mor risikerer hårdere straf for vold

En 48-årig fynsk kvinde blev for nylig i Retten i Odense idømt to års fængsel for at have udsat sine fire døtre på nu 14, 15, 18 og 21 år for vanrøgt og psykisk og korporlig vold i familiens hjem igennem to årtier og frem til hendes anholdelse i 2020..

Den dom ankede hendes forsvarer på stedet til frifindelse eller formildelse, men nu har Statsadvokaten i Viborg sendt en modanke. I den kræves kvinden idømt en endnu hårdere straf, når sagen kommer for landsretten.

Det oplyser Jens Fuglsang Edelholt til Ekstra Bladet. Han er presserådgiver i anklagemyndigheden.

Mor får to års fængsel for mishandling

Hvilken straf, statsadvokaten mener er passende for den 48-årige kvinde, bliver først offentligt kendt i løbet af ankesagen. Men i Retten i Odense krævede anklageren kvinden fængslet i tre år. Et krav som anklagemyndigheden kan vælge at skærpe yderligere.

Slag, spark og rusk

Selvom anklagerens påstand under byretssagen lød på tre års fængsel, er statsadvokaten ikke bundet af det. Der er med andre ord mulighed for at gå efter en endnu hårdere straf, hvis anklagemyndigheden mener, det er passende.

De to ældste søstre har fortalt deres gruopvækkende historie til Ekstra Bladet. Her giver de hinanden et kram. Foto: Per Rasmussen

De unge kvinder og pigers mor er ved første instans blandt andet dømt for at have slået, sparket og rusket sine børn, og for at have stukket dem med nåle under neglene, taget halsgreb og brugt en hårbørste som slagtøj.

Hun blev desuden i byretten fundet skyldig i at have udsat pigerne for nedværdigende behandling ved at spytte en af dem i hovedet og tvunget nogle af dem til at slikke toilet og gulve. Hun skal ifølge pigerne have kaldt dem aber, mongoler, grimme eller klamme.

Her er dommen Den nu dømte og fængslede midaldrende mor blev anholdt i november sidste år blandt andet på grundlag af en indberetning fra den ældste af sine fire døtre til Odense Kommune. Nogle af anklagepunkterne om psykisk og korporlig vold går tilbage til 1996 og andre helt frem til kvindens anholdelse. Men skyldspørgsmålet blev onsdag afgjort i Retten i Odense med en dom på to års fængsel til kvinden, som samtidig blev pålagt at betale hver af sine døtre 30.000 kroner i tortgodtgørelse. Hun ankede på stedet til frifindelse og subsidiært formildelse. Kvinden blev dømt efter anklageskriftet. Hun har blandt andet presset nåle ind under døtrenes negle, så det blødte, taget kvælertag og tvunget dem til at slikke gulvet og kaldt dem luder, klam, mongol og abe. Et af børnene fik børstet tænder så hårdt, at tandkødet begyndte at bløde. I flere tilfælde græd døtrene angiveligt af smerte. Der har ikke været nedlagt påstand om, at kvinden skulle have en behandlingssdom, og hun har ikke gennemgået en mentalundersøgelse. I første omgang blev der nedlagt referatforbud for hele hovedforhandlingen, hvor pigernes forklaring og dele af dokumentationen blev fremlagt bag lukkede døre. Ekstra Bladet protesterede mod referatforbudet og fik medhold i landsretten, som mente, at et navneforbud og de delvist lukkede døre var beskyttelse nok. Vis mere Luk

Pigerne levede i, hvad to af dem overfor Ekstra Bladet har beskrevet som 'et kontrol-regime', hvor de blev forhindret i at besøge deres fædre, som blev bagtalt i moderens forsøg på at ødelægge kontakten.

Nægter sig skyldig

Kvinden har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Hun mener, at især den ældste datter, som sidste år fik sagen til at rulle, da hun anmeldte overgrebene til Odense Kommune, og de tre fædre har konspireret imod hende.

Kvindens forsvarer talte på den baggrund for en straf på højst et års fængsel, hvis hans klient blev fundet skyldig.

I forbindelse med rettens hovedforhandling fik kvinden det sidste ord. Hun gav her grædende udtryk for, at hun angrede, at hun havde været så striks i sin opdragelse af døtrene, og at hun kun ville dem det bedste.

