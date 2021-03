Utilfredshed efter dom: - Skam jer!

Flere personer - herunder en række med tilknytning til aktivistgruppen Men In Black - er fredag eftermiddag forsamlet foran Københavns Byret

Utilfredse aktivister fra gruppen Men In Black er fredag eftermiddag samlet foran Københavns Byret, efter en 30-årig kvinde er blevet idømt to års fængsel i forbindelse med en tale ved en coronademonstration.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er forsamlingen stærkt oprørt og chokeret over den lange fængselsstraf til Nanna Skov Høpfner, der er mor til to.

-Skam jer, råber flere af de fremmødte, mens der også bliver slynget flere skældsord mod politiet og pressen.

Flere af de fremmødte er iført trøjer med Men In Black logo, mens en enkelt holder et banner, hvor der står 'Mundbind er fascisme!'.

- Prøv at have noget selvrespekt, råber en mand, mens en anden spydigt tilføjer:

- Ingen kan gemme sig bag en uniform, ingen kan gemme sig bag en ordre!

Dømt efter corona-paragraffen

Det var blandt andet ordene 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde?' der i første omgang fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale mod Nanna Skov Høpfner.

Ordene blev sagt under en tale ved en demonstration organiseret af Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf, fordi kvinden er blevet dømt efter den såkaldte corona-paragraf, der kan forhøje straffen med indtil det dobbelte.

Nanna Skov Høpfner har tidligere forklaret i retten, at det hun mente, var, at man 'skulle smadre byen med larm på en ikke-voldelig måde', med henvisning til, at hun tidligere har været taler til de såkaldte 'klinke-klanke'-demonstrationer foran Christiansborg.

Forsvarer Hassan Mahmood fortæller til Ekstra Bladet, at han er stærkt utilfreds med rettens afgørelse.

- Der er ingen tvivl om, at det her er en historisk dom, siger forsvarsadvokaten, der nu vil læse rettens begrundelse grundigt igennem.

I forbindelse med domsafsigelsen udbad kvinden via sin advokat betænkningstid med henblik på anke.