Uventet tilståelse i kæmpe narkosag: Kaffegrums kode for kokain

'Højre hånd' for Satudarah-rocker skal for retten i ventet tilståelsessag. Han risikerer meget lang straf

’Kaffegrums hentet 22/10. 2 kg.’

Sådan lød blot én handel i et omfattende narkoregnskab, som politiet fandt på en krypteret Samsung Knox-telefon.

Kaffegrums var kodeord for kokain, og regnskabet blev ifølge politiet ført af en 29-årig mand.

Han var højre hånd for den formodede bagmand i en stor narko-organsation, som politiet kalder Operation Hugin, en 37-årig Satudarah-rocker.

Rockerens betroede mand har uventet valgt at lægge kortene på bordet, og onsdag stilles han for Københavns Byret, hvor anklagemyndigheden håber at få afgjort sagen som en tilståelsessag.

Ifølge retsmødebegæringen ventes den 29-årige at tilstå sin rolle i netværket, hvor han modtog narkotika fra leverandørerne og betalte dem, opbevarede og blandede narkotika med fyldstof og overdrog narkotika til modtagerne og tog imod betalinger.

171 kilo kokain

Den 29-årige førte et nøje regnskab over transaktionerne på sin Samsung Knox-telefon. Retsmødebegæringen omfatter blandt andet 53 narko-handler fra telefonens regnskab.

Ifølge sigtelserne medvirkede den 29-årige samlet i handler med 171 kilo kokain, 81 kilo amfetamin, 141 kilo hash og tre kilo skunk.

Den formodede bagmand i narko-netværket Hugin er en 37-årig Satudarah-rocker. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den 37-årige Satudarah-rocker havde ifølge sigtelserne ’en ledende og styrende rolle i netværket’, hvor han stod for den overordnede planlægning og bestilling af og betaling for narkotika hos leverandørerne, tid og pris for levering og instruktion af den 29-årige med hensyn til opblanding og overdragelse af narkotika til køberne.

Hos den 29-årige fandt politiet også en krypteret Encrochat-telefon, der menes brugt til kommunikation om narkohandler. Encrochat-serverne blev infiltreret og dekrypteret af fransk politi, og bevismaterialet indgår nu i mange sager om organiseret kriminalitet i Europa, herunder Danmark. Flere af de øvrige aktører i Operation Hugin brugte Encrochat-telefoner.

Fanta som kendetegn

Når leverandører og købere af narkotika mødtes på forskellige adresser i København, brugte de blandt andet en dåse Fanta som kendetegn, så de kunne identificere hinanden.

10. august sidste år slog politiet til og anholdt de centrale personer i Operation Hugin. Politiet fik knækket krypteringen i Samsung Knox-telefonen, så narkoregnskaberne dukkede op i flere mapper med navne som ’Fugl hentet’, ’Prada hentet’ og ’Glimrende hentet’.

Flere er allerede dømt eller tiltalt for roller i ’Hugin’, mens Satudarah-rockeren først stilles for retten til januar.

Strafferammen for narkohandel er 16 års fængsel, men anklagemyndigheden har rejst krav om skærpelse efter straffelovens § 88, fordi der er tale om 'særdeles skærpende omstændigheder'.

Det kan lægge 50 procent oven i maksimalstraffen. Straffeloven sætter dog en øvre grænse på 20 års fængsel, når der er tale om en tidsbestemt straf.

Det er dog normalt, at en dømt får rabat i straffen, når man vælger at tilstå.