Vækket af et brag: - Han var kørt lige igennem mit spisebord

Politiet formoder, at en ulykke nær Fjerritslev i Nordjylland skyldes for høj fart

Det var langtfra en god nats søvn, Rosa Larsen fik natten til søndag.

For omkring klokken halv to blev den 80-årige kvinde vækket af et voldsomt brag.

- Jeg vågner jo til et brag, og det lyder til, at det eksploderer, det hele. Jamen, jeg blev jo møj' forskrækket, fortæller Rosa Larsen, der bor i Fjerritslev, til Ekstra Bladet.

- Og så måtte jeg jo op og se, hvad det var, der var sket.

Og synet, der mødte Rosa Larsen, er svært at beskrive. I husets ene vinkel, hvor der både var spise- og opholdsstue var en bil med to unge mænd nemlig kørt ind i muren - og hele vejen igennem den og ud på den anden side.

- Han var kørt lige igennem mit spisebord, siger Rosa Larsen og fortæller, at møblerne omkring bordet også var helt ødelagt.

Sådan så Rosa Larsens hjem ud efter ulykken. Foto: René Schütze

Ser forfærdeligt ud

- Ja, de er kørt lige igennem. Det ser forfærdeligt ud. Og der er en mægtig stor radiator, som havde siddet derinde, og den og det store vindue lå helt krøllet sammen inde midt i stuen, fortæller den 80-årige kvinde, som nu opholder sig sammen med sin søn, svigerdatter og børnebørn, som tager sig godt af hende.

Til Nordjyske oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Poul Fastergaard, at Rosa Larsen lå få meter fra det sted, bilen med de to unge mænd bragede igennem væggen.

Hun er glad for, at ingen kom noget til.

- Hold da op, altså. De unge mennesker og jeg selv, vi slap uden skrammer. Det er heldigt, siger hun.

- Du skal regne med, at jeg er 80 år, så det er altså noget af en forskrækkelse.

Bilen kørte igennem to ydermure og standsede et stykke fra huset. Foto: René Schütze

Anholdt

Det var to mænd på henholdsvis 18 og 19 år, der sad i den bil, som kørte direkte gennem Rosa Larsens hus på Kollerup Strandvej i Fjerritslev. Ifølge politiet er ulykken sket på grund af for høj fart.

Den 19-årige formodede fører af bilen blev efter ulykken anholdt på sin hjemmeadresse, imens den 18-årige formodede passager ifølge Nordjyske var ved huset, da politiet ankom.

Ifølge mediet er begge unge blevet sigtet for 'af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis' at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Derudover har begge fået taget blodprøve grundet mistanke om spirituskørsel.

Ifølge TV 2 Nord var det en af de to sigtedes forældre, der ringede til politiet efter ulykken. Det bekræfter Rosa Larsen.

- Ham den ene unge mand havde ringet til sine forældre, og så kom de. Og så ringede moderen til politiet og alt det der. Det kunne jeg slet ikke samle mig om, fortæller hun.

Siden har politiet været til stede på adressen med blandt andet en bilinspektør, som har undersøgt stedet. Desuden har skadeservice ifølge TV 2 Nord spærret huset for at undgå, at det falder yderligere sammen.

