Vækket af kanonslag i soveværelset

Et par i 70'erne fik sig en slem forskrækkelse, da der blev kastet et kanonslag ind ad deres vindue

Et ældre ægtepar lå og sov nytårsnat med soveværelsesvinduet åbent i deres hjem i Svebølle ved Kalundborg. Det viste sig at være rigtig farligt.

Parret, der er i 70'erne, lå og sov, da der blev kastet et kanonslag ind ad deres vindue i soveværelset. Lyden vækkede manden, der hurtigt rejste sig og forsøgte at kaste kanonslaget ud af vinduet igen, men det gik af i hånden på ham.

Manden fik skader på hånden og benet og måtte efterfølgende behandles på sygehuset. Eksplosionen sprængte også ruden og dele af vindueskarmen i stykker.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 03.32 og sendte straks en patrulje til stedet.

Skiller sig ud

Hos politiet ser man med stor alvor på sagen.

- Det her skiller sig klart ud, det må jeg bare sige, siger Lasse Jensen fra Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter.

- Én ting er, at der sker materiel skade, og der ryger nogle postkasser. Men her taler vi om, at man kaster et kanonslag ind ad et åbent vindue. Så må man formode, at der er nogen hjemme. Derfor ser vi med stor alvor på sagen, siger Lasse Jensen.

Søger vidner

Politiet efterforsker nu sagen om fareforvoldelse og søger i den forbindelse vidner, der har set personer eller køretøjer på Faksbjergvej i Svebølle før eller efter anmeldelsestidspunktet omkring kl. 03.30.

Man kan kontakte politiet på 114, hvis man har oplysninger i sagen.