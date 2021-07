Væltet lastbil spærrer spor: Mand i kritisk tilstand

Opdatering: Klokken 15 skriver politiet, at et spor nu er åbnet, og at politiet dirigerer trafikken forbi den væltede lastvogn. Først sent i aften kan den fjernes.

En mand er i kritisk tilstand i forbindelse med en ulykke mandag formiddag, hvor en lastbil med en betonblander væltede.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

'En 56-årig mand fra Kalundborg Kommune er fløjet i kritisk tilstand til Rigshospitalet,' skriver politiet og tilføjer, at de pårørende er underrettet, og at vejen fortsat er spærret på ubestemt tid.

Trafikale udfordringer

Ulykken skete klokken lidt over 12 mandag formiddag på Rute 225 Nykøbingvej ved Ørslev mellem Slagelse og Kalundborg. Den skabte store trafikale udfordringer, og en lægehelikopter blev tilkaldt.

Det fortalte pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet tidligere på dagen.

- Der er tale om mulig personskade. Vi har bilinspektøren derude af samme grund. Det hele bliver spærret af derude, sagde hun.

- Selve redningsindsatsen går først, og efterfølgende skal vi afspærre derude. Helikopteren er landet.

Politiet opfordrede tidligere til at finde alternative ruter, da vejen blev spærret fuldstændig mellem Kragerupgårdsvej og Ørslev i begge retninger. Dette gælder altså fortsat mandag eftermiddag.

Bilister, der færdes på Nykøbingvej, skal køre fra ved Kragerupgårdsvej eller Rugskovvej, hvis man kommer nord fra. Kommer man kørende syd fra, skal man tage afkørsel Solbjergvej eller Ørslev Hovedgade.