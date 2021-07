Vær forsigtig: Flere ældre udsat for bedrageri

To politikredse advarer i dag mod at udlevere personfølsomme oplysninger til folk, der ringer eller møder op og siger, at de kommer fra banken eller andre myndigheder.

Det gør de, fordi tre ældre borgere onsdag og torsdag er blevet narret til at udlevere kreditkort og pinkode af svindlere, der har udgivet sig for at være fra banken.

Kreditkort i kuvert

En 87-årig mand blev onsdag aften ringet op af en mand, der udgav sig for at være ansat i offerets bank. Her fortalte han, at den 87-åriges kreditkort var blevet misbrugt og bad ham derfor lægge sit og konens kreditkort i en kuvert, notere et sagsnummer på kuverten og aflevere den til en mand, der ville komme kort tid senere.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Efter en ung mand havde hentet kuverten, kunne det ældre ægtepar se, at der var blevet hævet større beløb fra parrets konti. Den unge mand beskrives som dansk af udseende, 18-20 år, spinkel af bygning og lys i huden.

Flere lignende episoder

Af Østjyllands Politis døgnrapport fremgår det, at to ældre kvinder i Østjylland torsdag blev udsat for lignende episoder.

Her kontaktede svindlere to 88-årige kvinder - en i Beder og en i Viby J - og påstod, at de var fra banken, og at der var blevet hævet store beløb fra deres konti. Den ene kvinde fattede mistanke, så snart manden var gået, og spærrede derfor sit dankort med det samme.

Den anden kvinde opdagede det først, da hun så, at der var blevet trukket et større beløb fra hendes konto. Hun kontaktede derfor politiet og banken så snart, hun opdagede det.

Pas på!

Østjyllands Politi understreger, at en medarbejder aldrig vil bede om pinkoder, NemID eller andre personfølsomme oplysninger, og at de ikke møder op for at afhente kreditkort.

Ringer en person og påstår at være fra en myndighed, bør man tage imod personens navn og efterfølgende ringe til den myndighed, organisation eller virksomhed, som personen påstår at være fra, for at få bekræftet om der er tale om en ansat på dette sted.

Nordsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at det er vigtigt, at man selv finder hovednummeret til myndigheden, og at man ikke bare ringer tilbage til det nummer, man er blevet ringet op af.