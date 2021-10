Værre end Albanien: - Vi dumper fuldstændigt

Kriminalforsorgen i Danmark kan ikke længere måle sig med de lande, vi normalt sammenligner os med. Selv Albanien har bedre bemanding i deres fængsler.

Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Opgørelsen, der er baseret på statistik fra Europarådet, viser, at Danmark er røget fra en andenplads til en 12. plads.

Det betyder, at selv Letland og Albanien har bedre bemanding i fængslerne end Danmark.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, er rystet.

- Vi dumper jo fuldstændigt i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. Nu ligger vi under Albanien. Det er sikkert et udmærket land, men vores samfund plejer at klare sig bedre, udtaler han i pressemeddelelsen.

I 2015 var bemandingen i de danske fængsler bedre end i Norges. Men nu er vi i den grad blevet overhalet.

I Norge er der i dag 1,2 indsat pr. fængselsbetjent, mens der i Danmark er næsten dobbelt så mange - nemlig 2,2 pr. fængselsbetjent.

