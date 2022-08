Vandet forsvinder: Nyt gruopvækkende fund

Vandet i søen Lake Mead, der ligger i den nordvestlige del af delstaten Arizona, har sommeren over lidt af følgerne af en vedvarende tørke, og vandet er derfor faldet til det laveste niveau i 80 år.

Ikke alene har den faldende vandstand potentielt store konsekvenser for lokalbefolkningen, men vandet har også vist sig at gemme på grufulde hemmeligheder, som løbende kommer til syne.

Således har man lørdag for fjerde gang fundet de jordiske rester af et menneske, der er kommet til syne i takt med at vandet forsvinder.

Det skriver The Guardian.

Det nyeste fund skal nu undersøges af den lokale retsmediciner, som skal forsøge at fastslå identiteten og dødsårsagen for den omkomne person.

- Betjente er rykket ud og har lavet en afspærring for at sikre liget med hjælp fra dykkere fra politiet i Las Vegas. Efterforskningen er stadig i gang, lyder det i en pressemeddelelse fra National Park Service.

Tørke rammer bredt

Det første lig blev fundet i maj, hvor man fandt en mand, der viste sig at være blevet skudt engang mellem midten af 70'erne og starten af 80'erne, og senere på sommeren fandt to søstre, der var ude at sejle på søen, et lig, mens et tredje skelet i juli blev fundet på en populær strand ved søen.

Den vedvarende tørke har ud over de ubehagelige overraskelser ført til, at søen bifloder er tørret ud, hvilket blandt andet rammer produktionen af vandkraft, mens også den lokale turisme er ramt, idet de rekreative områder nu mangler det normalt naturligt forekomne vand.

Omkring 25 millioner mennesker er på en eller anden måde afhængig af vandet i Lake Mead til hverdag, skriver The Guardian.