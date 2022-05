Vandrer i Norge slap heldigt fra fald på flere hundrede meter

En vandrer i nordnorske Troms blev fløjet til hospitalet efter at være faldet flere hundrede meter fra et bjerg efter et jordskred. Det oplyser den lokale politikreds torsdag aften på Twitter.

- En person er hentet op fra bjerget efter et jordskred på toppen af bjerget. Det anslås, at vandreren faldt flere hundrede meter, skriver politiet.

Den tilskadekommen, som er en kvinde i 20'erne, er i stabil tilstand, og skaderne fra faldet beskrives som moderate. Sådan lyder meldingen sent torsdag aften fra Universitetshospitalet i Nordnorge, hvor kvinden blev fragtet til.

Det skriver avisen VG, som har fået bekræftelse på tilstanden af hospitalet.

Faldulykken blev anmeldt omkring klokken 20.00 af en anden vandrer, som var på rundvisning på bjerget sammen med kvinden i 20'erne.

Efter opkaldet blev den forulykkede straks hentet med helikopter og fragtet til Universitetshospitalet i Nordnorge, fortæller indsatslederen i Hovedredningscentralen, Erik Kileng, til VG.

Også den anden vandrer er bragt i sikkerhed.

- Personen, der anmeldte ulykken, blev taget ned fra bjerget med politihelikopter og kørt til Universitetshospitalet i Tromsø. Personen er fysisk uskadt, siger indsatslederen VG.

Det er ikke første gang i 2022, at der er sket alvorlige ulykker i bjergområdet i Troms. I april førte et sneskred til, at tre skiløbere i en gruppe på ni mistede livet på bjerget.