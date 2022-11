Vanvid: Bilist torpederer lygtestander

Det kunne være gået grueligt galt lørdag aften nær Aarhus, da politiet bliver opmærksom på en 35-årig mandlig bilist, der kører hasarderet.

- Bilisten kører med alt for høj hastighed. Han overskrider fartgrænsen med 100 procent og kører over for rødt, siger Martin Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Foto: ØXENHOLT FOTO

Patruljen eftersætter manden, og kort efter er bilen totalsmadret, da manden påkører en lygtestander i et lyskryds ved Ringvej syd nær Viby.

- Derefter anholder vi manden. Han blev kørt til observation på Skejby, men han pådrog sig ikke nogen alvorlige skader. Han bliver afhørt lige nu. Der er udtaget rutinemæssig blodprøve, men vi ved ikke, om han var påvirket, siger vagtchefen.

Manden bliver i øjeblikket afhørt, og han er sigtet for flere forhold, herunder vanvidskørsel.

Der var ikke andre involverede eller tilskadekomne i forbindelsen med vanvidskørslen, oplyser Martin Christensen.

