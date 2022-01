Vanvid: Fik fire bøder og tre klip på under en time

En 20-årig ung mand formåede fredag aften at få fire bøder, hvoraf tre var med klip i kortet, på under en time

En 20-årig mand havde langt fra sit livs køretur, da han på under en time modtog fire bøder, hvoraf tre var med klip i kørekortet, på vejene i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Først lavede den 'uheldige' bilist en ulovlig overhaling, hvilket resulterede i den første bøde og det første klip. Kort efter kørte han frem for gult før rødt lys på Søren Frichs Vej, hvilket betød bøde nummer to.

40 minutter senere var den så gal igen.

Denne gang kørte den 20-årige bilist over for rødt på Skanderborgvej i Viby, imens han benyttede en håndholdt mobil. Det gav bilisten aftenens tredje og fjerde bøde, som også betød to ekstra klip i kørekortet.