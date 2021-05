Vanvid på vejene: 89 biler beslaglagt

Med 106 kilometer i timen bragede en 20-årig kvinde fra Nykøbing Falster torsdag gennem Horreby, hvor man kun må køre 50 kilometer i timen. Hendes bil blev beslaglagt på stedet.

Aftenen forinden kostede det to mænd deres biler, at de kørte mere end dobbelt så hurtigt som tilladt på Valbyvej i Slagelse. Den ene kørte 114 kilometer i timen og den anden 119 km/t.

I gennemsnit to om dagen

En fuldstændig frisk opgørelse fra Rigspolitiets nationale Trafikforskningscenter viser at i alt 89 biler er blevet beslaglagt siden 31. marts og frem til fredag formiddag.

Altså I gennemsnit to om dagen.

- Der har været nogle meget, meget dyre biler imellen så som Ferrari, Posche, Audi, Mercedes og BMW, men der er også ganske almindelige køretøjer og varebiler iblandt, siger politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Christian Berthelsen.

Beslaglæggelser fordelt på politikredse Nordjylland: 8 Østjylland: 12 Midt- og Vestjylland: 11 Sydøstjylland: 5 Syd- og sønderjylland: 4 Fyn: 7 Sydsjælland og Lolland-Falster: 8 Midt- og Vestsjælland: 5 Nordsjælland: 10 Københavns Vestegn: 3 København: 15 Bornholm: 1 Tallene er dynamiske og trukket i politiets sagsstyringssystem. Der er derfor udtryk for et øjebliksbillede. En beslaglæggelse er ikke det samme som en konfiskation. En beslaglæggelse er en midlertidig foranstaltning, som en dommer skal tage stilling til, hvorvidt skal overgå til en konfiskation. Politikredsene kan desuden også selv vælge at ophæve beslaglæggelsen, hvis det skønnes, at betingelserne for en beslaglæggelse ikke længere er til stede. Vis mere Vis mindre

Første lastbil taget

I denne uge er den nye lov for første gang også blevet brugt til at beslaglægge en lastbil. Chaufføren blev taget for spirituskørsel i Uldum, og hans promille blev på stedet målt til 2,48.

- Det er jo ekstra skræmmende, at han har kørt med et køretøj på så mange tons. Den kan virkelig gøre skade. Sådan en lastbil kan jo udslette alt på sin vej, siger Christian Berthelsen, som påpeger, at loven handler om at skabe tryghed.

- Loven er lavet for at gøre vejene sikker for alle danskere. Det handler ikke om, at vi skal tjene penge på at sælge biler, som nogen går og tror. Det handler om, at veje skal være sikre for alle trafikanter, så man ikke pludselig bliver kørt ned af en eller anden vanvittig bilist, der tror, at vejene er en racerbane. Der skal være en konsekvens for den slags kørsel.

37 ud af de 89 biler blev beslaglagt, mens en anden person end ejeren sad bag rattet. Der kan både være tale om leasing-biler, lejebiler og lånebiler.

Flest mænd

Bilisten i Horreby onsdag skiller sig i øvrigt ud ved at være en kvinde.

- Generelt set har ganske få af bilisterne været kvinder. Lidt over en håndfuld. Der er en klar overvægt af unge mænd i aldeeren 18 år og op i 20'erne. Det er den samme gruppe, som normalt er meget, meget risikovillige i trafikken, og det ser vi altså også her.

- Til gengæld er de ikke overrepræsenteret i gruppen af de meget dyre biler, siger Christian Berthelsen, som uden at have det fulde overblik over bilmodeller vurderer, at cirka 50 procent af de beslaglagte køretøjer har en værdi på mere end 600.000 kroner.