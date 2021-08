Vanvidsbilist anholdt efter biljagt

En mand kørte 120 km/t i en 50-zone for at slippe for at blive stoppet af politiet, han blev stoppet efter en længere biljagt på motorvejen

En længere biljagt har ført til en anholdelse på Køge Bugt Motorvejen.

En 24-årig mand blev vinket ind til siden som et rutinestop i Hundige, men det førte kun til, at han satte farten op og flygtede fra pollitiet.

- De meldinger, vi har fået, er, at han kører 120 kilometer i timen i en byzone og nogle gange i modsatte kørebane, så det forventes, at han vil blive sigtet for vanvidskørsel, siger Rene Søe Pedersen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands politi.

Den hurtige bilist flygtede videre ind på motorvejen, og det er her, han blev stoppet af politiet med magt.

Video fra stedet viser, at føreren måtte en tur på asfalten under anholdensen.

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at politiet i forbindelse med anholdelsen trak våben.

- Det siger sig selv, når man eftersætter et køretøj, og han er så vild efter at slippe fra politiet, som denne person har været. Så tager vi selvfølgelig vores forholdsregler og passer på os selv, siger Rene Søe Pedersen.

Kvinde og barn hastede væk

Vanvidsbilisten blæste på alle fartgrænser i sin sorte Citroën, og politiet har beslaglagt hans bil med henblik på konfiskering.

Politiet efterlyser vidner til biljagten, som har strukket sig over Greve, Hundige og Ishøj. De er særligt interesserede i at høre fra en kvinde med et barn, som måtte flygte fra cykelstien på Ishøj Strandvej, mens bilisten drønede afsted.

De søger også henvendelse fra føreren af en rød bil, som var ved at blive ramt af vanvidsbilisten.