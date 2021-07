Vanvidsbilist anholdt

Selvom vejret er godt og øllene kolde, skal man stadig lade bilen stå, hvis man har drukket.

Det havde en 40-årig mand tilsyneladende ikke helt forstået, da han i dag sad bag rettet med en tårnhøj promille omkring den fynske by Haarby.

- Vi får en anmeldelse ved 13-14 tiden om, at der er en bilist, der ligger og slingrer fra side til side på landevejen mellem Haarby og Assens, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får ham bragt til standsning, og man kan roligt sige, at han var godt og grundigt beruset, tilføjer han.

Manden blæste så højt i alkometeret, at politiet uden at tøve kalder det vandvidsbilisme. Han blev anholdt klokken 13.21 ved Postvænget i Haarby.

- Et vidne fortalte os, at han slingrede så meget, at han var ovre i den modsatte kørebane, og at der faktisk var en modkørende bilist, der måtte undvige, fortæller vagtchefen.

Udover spirituskørsel er manden blevet sigtet for at være til fare for andres liv og førelighed.

Hans Jørgen Larsen fortæller, at den 40-årige skal afhøres, når han igen er kommet til hægterne.