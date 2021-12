Vanvidsbilist blev ved: Fik beslaglagt tre biler

Tre gange har en 28-årig mandlig vanvidsbilist fået beslaglagt sin bil af politiet.

Og alle tre biler er efterfølgende blevet konfiskeret af Retten i Glostrup.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Kørte uden kørekort

I et tilfælde kørte manden 147 km/t. på en strækning, hvor man højest måtte køre 70 km/t. Samtidig er manden dømt for spirituskørsel.

Derudover er han gentagende gange blevet stoppet af politiet uden sikkerhedssele.

Fælles for sagerne mod den 28-årige er, at han har kørt bil uden at have kørekort i alle tilfælde.

Købte ny bil hver gang

Flere gange har politiet beslaglagt mandens bil, men hver gang har han købt en ny.

Derfor skulle retten i sidste ende tage stilling til hele tre beslaglagte biler - og alle tre blev konfiskeret.

Manden blev desuden idømt 30 dages betinget fængsel, en bøde på 21.500 kroner og frakendelse af førerretten i et år.