Vanvidsbilist: Blitzet med 223 kilometer i timen på Fyn

En svensker havde farligt travlt, da han lørdag morgen piskede af sted på fynske motorvej mellem Kværndrup og Ringe.

Ifølge TV2 Fyn kørte han intet mindre end 223 kilometer i timen, og så klappede fælden.

Svenskeren kørte nemlig direkte forbi en fotovogn, der fangede et billede af vanvidsbilisten.

Selvsagt kaster det en bøde af sig. I dette tilfælde 10.000 kroner, men derudover står svenskeren også til en ubetinget frakendelse af kørekortet.

TV2 Fyn skriver videre, at en 21-årig svensker så sent som i onsdags blev dømt for at have kørt vanvidskørsel gennem Odense.

Her blev gerningsmanden idømt et indrejseforbud i seks år og frakendt førerretten i Danmark i to år. Han fik også konfiskeret sit køretøj.