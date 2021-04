Vanvidsbilist dømt: Fældet af dna

En 21-årig mand er dømt ved Retten i Aarhus for at have påkørt en cyklist under flugt fra politiet

Retten I Aarhus har i dag idømt en 21-årig mand 18 måneders fængsel for vanvidskørsel.

4. december sidste år eftersatte en patrulje manden, da han kørte hasarderet og over for rødt, hvilket fik ham til at forsøge at undslippe politiet. Under flugten trak den 21-årige over på den modsatte side af vejbanen, herfra op på cykelstien, hvor han påkørte en 48-årig cyklist frontalt.

- Man estimerer, at han har ramt hende frontalt med omkring 45-60 km/t, fortæller senioranklager Jakob Beyer til Ekstra Bladet.

Herefter efterlod føreren bilen og stak af fra stedet til fods. Han blev anholdt dagen efter af Østjyllands Politi, men under grundlovsforhøret nægtede den 21-årige at have kørt bilen. Politiets teknikere fandt dog mandens dna på føresædet, ligesom et vidne kunne bekræfte, at det var den 21-årige, der havde kørt bilen.

Af de 18 måneders straf var seks af dem en reststraf fra en tidligere dom.

-I betragtning af, at han er dømt efter den gamle bestemmelse om vanvidsbilisme, er jeg fuldt tilfreds med dommen, siger senioranklager Jakob Beyer med henvisning til den nye skærpende bestemmelse om vanvidsbilisme, der trådte i kraft i marts i år.

Han oplyser, at den 48-årige kvinde, der blev ramt under flugtforsøget, fik alvorlige kvæstelser og var i livsfare. Hun er stadig sygemeldt den dag i dag.

Den 21-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.