Vanvidsbilist dømt for vold: Jagtede familie

Trafik-raseriet for to år siden har kostet manden sin førerret og en tur i brummen

En promille på 1,04, et knytnæveslag og en biljagt efter en familie med 125 kilometer i timen.

I juli 2021 tog en nu 52-årig spritbilist sig noget af en raseri-tur hele vejen fra Tåsinge til Odense, og han er nu dømt for både vold, spirituskørsel og for at bringe andres liv i fare.

Han er nu idømt tre måneders fængsel, hvoraf 30 dage skal afsones.

Det skriver Fyens Amts Avis.

Jagtede familie

Blandt de mange forseelser er manden dømt for at jagte et par og deres fireårige datter på motorvejen med 125 kilometer i timen og kun få meters afstand mellem bilerne.

Han kørte også foran familiens Audi og lavede opbremsninger, der tvang familien til at bremse hårdt op på motorvejen.

I 11 minutter havde familien politiet i røret, mens det farlige raseri stadig stod på.

I en anden episode samme dag, var han involveret i et færdselsuheld, hvorefter han rev døren op på den anden bil og forsøgte at slå føreren i hovedet, skriver mediet.

'En lortedag'

Manden erkendte i retten, at han havde kørt råddent.

Og ifølge domsudskriften forklarede manden, at det var en 'lortedag', hvor han var 'mega presset', skriver Fyens Amts Avis.

Foruden de 30 dages ubetinget fængsel, blev manden idømt to måneders betinget fængsel, som kan veksles til 80 timers samfundstjeneste, hvis ikke han laver ny kriminalitet inden for et år.