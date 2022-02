Vanvidsbilist dømt: Kørte med absurd promille

Med en promille på vanvittige 2,90 blev en ukrainsk lastbilchauffør stoppet i nærheden af Hobro, da han 10. januar ved 11-tiden var på vej langs E45.

Chaufføren blev anholdt, da flere billister havde kontaktet politiet med oplysninger om en slingrende lastbil.

Tirsdag var den 38-årige chauffør i retten, hvor han erkendte spritkørslen.

Det har ført til en dom på 20 dages ubetinget fængsel samt frakendelse af kørekortet i tre år, oplyser anklager Morten Sønderby til Nordjyske, som bringer historien.

Vanvidskørsel

Nordjyske fortæller, at når promillen er over 2,0, så er det defineret som vanvidskørsel. Under normale omstændigheder har politiet mulighed for at konfiskere køretøjet, men det sker ikke i dette tilfælde.

Den litauiske indregistrerede lastbil var nemlig leaset, før reglerne om vanvidskørsel trådte i kraft, og anklager Morten Sønderby fortæller Nordjyske, at der derfor ikke var betingelser for konfiskation.

Ukraineren er desuden blevet udvist af Danmark i seks år.