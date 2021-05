Vanvidsbilist endte på mark

På en mark i Favrskov endte en biljagt, da politiet i nat satte efter en vanvidsbilist. Det oplyser Østjyllands Politi.

Klokken var 04.13, da politiet forsøgte at komme i kontakt med den 23-årige fører, som i stedet for at standse forsøgte at køre fra patruljen. I krydset Skanderborgvej/Hammelvej kørte han med høj hastighed frem for rødt lys, og var ved at køre ind i en anden bil.

Både fører og en passager blev anholdt, da bilen endelig endte på marken, og sigtelserne regnede ned over den 23-årige.

Udover at have forvoldt fare for andres liv og førlighed og i øvrigt overtræde diverse paragraffer i fædselsloven, var er han sigtet for at være påvirket af både spiritus og narkotika under kørslen. Også hans bil blev beslaglagt.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling i dag, lørdag.