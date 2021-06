Vanvidsbilist får fængselsstraf

En vanvidsbilist er torsdag blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for at køre over 100 procent for hurtigt i en byzone.

Dommen faldt ved Retten i Glostrup, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 41-årig mand, der kørte for stærkt, kørte mindst 102 kilometer i timen på Stensmosevej i Albertslund, hvor hastighedsbegrænsen er 50 km/t. Forseelsen skete torsdag 8. april klokken 17.55.

- Retten idømte ham en ubetinget frihedsstraf på 20 dages ubetinget fængsel og frakendte ham førerretten ubetinget i tre år og seks måneder, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Københavns Vestegns Politi i forbindelse med pressemeddelelsen.

Skærpede regler

Dommen er den første siden de nye, skærpede sanktioner trådte i kraft 31. marts i år.

Sanktionerne retter sig blandt andet imod hastighedsoverskridelser på mere end 100 procent og lægger op til, at føreren skal have en frihedsstraf på 20 dages fængsel og frakendes førerretten i mindst tre år, hvilket også blev tilfældet i denne sag.

De skærpede regler betyder også, at bilen som udgangspunkt skal konfiskeres.

Det skete dog ikke i dette tilfælde, da det viste sig, at bilen - en Range Rover Sport - var leaset 16. december 2020, hvilket er før skæringsdatoen for de nye regler.

Dermed var bilen undtaget for reglen om konfiskation. Den blev i stedet udleveret til leasingselskabet.

Den 41-årige dømt mand har bedt om betænkningstid med hensyn til at anke dommen.