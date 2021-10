Vanvidsbilist fik beslaglagt mors bil

En 26-årig mand fik lørdag aften beslaglagt sin mors bil af politiet i Kolding.

Det fortæller Jesper Brian Jensen, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til JydskeVestkysten.

Det var en opmærksom borger, som slog alarm til politiet, da borgeren mistænkte den 26-årige for at være påvirket.

Vagtchefen fortæller, at manden kørte over i den modsatte vejbane og op over et fortov. Derfor fulgte borgeren efter den 26-årige mand, som kørte ind på en adresse i Kolding. Her tilbageholdt borgeren manden, til politiet ankom.

- Vi kommer derned, og han bliver skønnet særdeles påvirket af alkohol. Han er faktisk så påvirket, at man konfiskerer bilen jævnfør de nye regler om vanvidsbilisme, siger vagtchefen til JydskeVestkysten. Politiet skønner desuden, at den 26-årige mand også var påvirket af kokain.

Det viste sig efterfølgende, at bilen slet ikke tilhørte den 26-årige, men i stedet var ejet af hans mor. Det ændrer dog ikke på, at politiet kan beslaglægge køretøjet.

Manden blev desuden anholdt, og han kan forvente en frihedsstraf, fortæller vagtchefen til JydskeVestkysten.