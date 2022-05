Vanvidsbilist i retten: Ung betjent hjerneskadet for livet

’Jeg kører selv meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring. Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare.’

Sådan sagde en dengang 20-årig mand fra Aarhus sidste forår i et interview med TV2 Østjylland, da mediet satte fokus på den hasarderede, hensynsløse kørsel, som i perioder har tvunget helt almindelige borgere til at måtte springe for livet i den vestlige del af byen i og omkring Gellerupparken.

Få måneder senere, 18. juni, skulle det vise sig, at den unge mand desværre havde ramt fuldstændig plet i beskrivelsen af sig selv.

Betjenten passede bare sit job

Det skete, da han i en VW Polo under en højdramatisk flugt fra jagtende patruljevogne fra Østjyllands Politi styrede direkte imod en 31-årig betjent, som ved krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj var i gang med at lægge sømmåtter ud på vejbanen netop i forsøget på at få standset den unge vanvidsbilist.

Med sin handling ramte den 20-årige mand ikke alene politibetjenten.

Han ramte en hel familie og dens nærmeste, idet den pågældende betjent aldrig får sin tilværelse tilbage, som han og familien hidtil havde kendt den.

Onsdag begynder det retlige opgør med den i dag 21-årige mand ved Retten i Aarhus.

Over 11 retsmøder skal et nævningeting og tre juridiske dommere afgøre, hvad straffen skal være for mere eller mindre bevidst helt radikalt at ændre andre menneskers liv for altid til det værre.

En tilværelse der ellers indtil den skæbnesvangre tidlige fredag aften i juni i fjor kun tegnede lys for den 31-årige politibetjent, som netop var blevet gift med sin udkårne.

Kørte over for rødt

Den voldsomme påkørsel skete ifølge anklageskriftet med en hastighed på ikke under 80 kilometer i timen.

I sekunderne forinden kørte den unge vanvidsbilist ind mellem to vejbaner, hvor der holdt andre biler, og fortsatte over for rødt lys.

Politibetjenten overlevede kun med nød og næppe den voldsomme påkørsel og har ligget i koma gennem en lang periode efter.

Han, som i dag er fyldt 32, er nu ude af koma men må leve resten af sin tilværelse med en varig hjerneskade.

Den 21-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus tre dage efter påkørslen.

Her tog anklager Bjørn Fogh Sørensen ordet ved indledningen af et usædvanligt følelsesladet retsmøde:

- Betjenten har fået flere hjerneblødninger, sammenklapning af begge sine lunger og flere andre indre og ydre kvæstelser. Han blev hasteindlagt og er blevet opereret i hjernen. Han er stadig i livskritisk tilstand, sagde Bjørn Fogh Sørensen, da han læste rækken af alvorlige sigtelser op mod den 21-årige.

Alenlangt anklageskrift

Anklageskriftet i sagen er på otte tætskrevne A4-sider. Her er der opremset ikke færre end 30 særskilte lovovertrædelser, som er begået i perioden mellem august 2020 og oktober i fjor.

14 af punkterne handler om overtrædelse af færdselsloven i en række tilfælde i og omkring Aarhus.

De øvrige er brud på våbenloven og fyrværkeriloven, vold, ulovlig tvang, hærværk, tyveri, forsøg på at forhindre politiets arbejde samt hån mod politibetjente i flere tilfælde.

Den tiltalte erkender at have kørt bilen den pågældende dag. Men han nægter sig generelt skyldig i at have brudt loven.

Efter påkørslen af betjenten fortsatte den tiltalte i høj fart videre uden på noget tidspunkt at standse. Med andre ord stak han af fra den livsfarligt kvæstede politibetjent, som åbenlyst var i nød.

Derfor er vanvidsbilisten også tiltalt for at have overtrådt den paragraf i straffeloven, der handler om at efterlade en person i fare uden at yde hjælp.

Risikerer mange års fængsel

Da retssagen mod den 21-årige mand bliver afviklet med nævninge, lægger anklagemyndigheden op til en straf på minimum fire års fængsel.

Der forventes at falde dom midt i juni.