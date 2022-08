Vanvidsbilist knaldet: Absurd fart i byzone

En kvinde i 20'erne havde speederen trykket helt i bund, da hun tirsdag aften 9. august bragede igennem Svendborg med vanvittige 126 km/t. i en byzone, hvor man kun må køre 50 km/t.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Hun blev fanget af en fotovogn på Odensevej i Svendborg, og nu kan hun vinke farvel til sin bil og sit kørekort.

Bilen er en BMW 320d, og den er altså nu blevet beslaglagt. Det fortæller Rasmus Tyllesen, politikommisær ved Fyns Politi, til avisen.

- Bilen blev beslaglagt, og hun fik inddraget retten til at køre bil på stedet, siger han.

De nye regler

Reglerne for vanvidsbilisme trådte i kraft sidste år, og de giver politiet mulighed for at konfiskere vanvidsbilisters køretøjer.

De kan de, hvis en bilist kører mere end 100 procent over den tilladte hastighed, hvis den tilladte hastighed er over 50 km/t.

Ligeledes hvis man kører over 200 km/t. eller har en promille over 2,00, kan politiet konfiskere dit køretøj.

Skulle man udvise særlig hensynsløs kørsel eller forsætligt forvolde nogen alvorlig fare, kan det også klassificeres som vanvidsbilisme.